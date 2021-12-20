На дорогу в обход Бессоновки планируют потратить около 6 млрд

20.12.2021 | 12:00

Построить дорогу в обход села Бессоновка предполагается в 2022-2025 годах. Об этом министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев сообщил во время правительственного часа в региональном Заксобре в понедельник, 20 декабря.

«Запланировано начать строительство автодороги протяженностью 18,5 км стоимостью около 6 млрд рублей», - пояснил чиновник.

Ранее сообщалось, что для финансирования работ нужны средства федерального бюджета.

Необходимость в новой дороге назрела давно. На существующей, ведущей из Бессоновки в Пензу через Ухтинку, в районе железнодорожного переезда ежедневно скапливаются машины, люди простаивают в пробках.

Проблема существует уже много лет. Жители неоднократно поднимали вопрос на прямых линиях с губернатором, на страницах главы региона в соцсетях. Прокладка дороги, которой могли бы воспользоваться водители транзитного транспорта, в обход Бессоновки улучшила бы ситуацию.