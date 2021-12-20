Общество

На дорогу в обход Бессоновки планируют потратить около 6 млрд

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Построить дорогу в обход села Бессоновка предполагается в 2022-2025 годах. Об этом министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев сообщил во время правительственного часа в региональном Заксобре в понедельник, 20 декабря.

«Запланировано начать строительство автодороги протяженностью 18,5 км стоимостью около 6 млрд рублей», - пояснил чиновник.

Ранее сообщалось, что для финансирования работ нужны средства федерального бюджета.

Необходимость в новой дороге назрела давно. На существующей, ведущей из Бессоновки в Пензу через Ухтинку, в районе железнодорожного переезда ежедневно скапливаются машины, люди простаивают в пробках.

Проблема существует уже много лет. Жители неоднократно поднимали вопрос на прямых линиях с губернатором, на страницах главы региона в соцсетях. Прокладка дороги, которой могли бы воспользоваться водители транзитного транспорта, в обход Бессоновки улучшила бы ситуацию.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

для финансирования работ нужны средства федерального бюджета.
Местный бюджет на премию пойдёт.

Гость||

Ждите глупомордые, ждите.

Гость||

ЗаВыЛо бОлОтО!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

строительство автодороги протяженностью 18,5 км стоимостью около 6 млрд рублей», - пояснил чиновник.
320+ тыс погонный метр

Гость||

Когда город решит вопрос с общественным транспортом большого класса?

Гость||

Вот эта,дорога из бессоновки,городу совсем не нужна, лучше расширили бы ул терновского и построили ещё мост на окружную и газ,здесь из сейчас пробок стоит полгорода,а в бессоновке за 101 км,невидно и пробки модно объехать по грунтовке

Гость||

Гость писал(a):

из сейчас пробок стоит полгорода
Не пол города, а жители села Засечное. Это их выбор.

Гость||

решают сидят диванные критики кому что нужно....смешно....конечно же... только в городе люди живут....понабрали квартир в ипотеку и городских о себе возомнили...мост им подавай,дорогу расширь....Умники

Гость||

У кого то есть сомнения что пилить проект будет Автодорога Недопекиных.

Гость||

Сомневаюсь в том, что это сделают

Гость||

Гость писал(a):

У кого то есть сомнения что пилить проект будет Автодорога Недопекиных.
Игорёчек Разный как и Проспект от Весны заберёт

Гость||

Все понятно. Все эти новости, о якобы начинающемся строительстве дороги- ход "конем" перед 23 декабря. Не дай бог, кто-нибудь, выступит перед Путиным с этим вопросом. 23 декабря пройдет, и опять вам фигу в нос. Как это было уже НЕОДНОКРАТНО.А я точно знаю, люди записывали ролик... и не один.

Имя: Гость
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