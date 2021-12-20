На дорогу в обход Бессоновки планируют потратить около 6 млрд

Построить дорогу в обход села Бессоновка предполагается в 2022-2025 годах. Об этом министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев сообщил во время правительственного часа в региональном Заксобре в понедельник, 20 декабря.
«Запланировано начать строительство автодороги протяженностью 18,5 км стоимостью около 6 млрд рублей», - пояснил чиновник.
Ранее сообщалось, что для финансирования работ нужны средства федерального бюджета.
Необходимость в новой дороге назрела давно. На существующей, ведущей из Бессоновки в Пензу через Ухтинку, в районе железнодорожного переезда ежедневно скапливаются машины, люди простаивают в пробках.
Проблема существует уже много лет. Жители неоднократно поднимали вопрос на прямых линиях с губернатором, на страницах главы региона в соцсетях. Прокладка дороги, которой могли бы воспользоваться водители транзитного транспорта, в обход Бессоновки улучшила бы ситуацию.
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penzainform.ru писал(a):Местный бюджет на премию пойдёт.