Пензенцы могут испечь не только вкусные, но и полезные блины

13.03.2024 | 08:02

Масленичная неделя - время блинов. Однако их чрезмерное употребление может привести к неприятным последствиям. Об этом «Известиям» рассказала нутрициолог Жанна Тиханычева.

«Как бы аппетитно ни выглядели ваши блины, лучше ограничиться двумя штуками в день. Их желательно есть в первой половине дня: они прекрасно подойдут в качестве завтрака. Хорошо, если они будут чуть остывшими», - посоветовала она.

Нутрициолог рекомендовала замешивать тесто не на молоке, а на воде (либо разбавлять молоко водой). Также следует использовать не рафинированную, а цельнозерновую муку, а количество сахара снизить до минимума.

А чтобы блины полностью соответствовали принципам здорового питания, придется поменять почти все ингредиенты: обычное молоко заменить ореховым (кокосовым, миндальным, кедровым), пшеничную муку - мукой из зеленой гречки или чечевичной, сахар - печеными яблоками, морковью или тыквой, а вместо обычного масла для жарки использовать топленое.

Что касается начинки, то вместо сгущенки или варенья, дающих организму дополнительный объем сахара, следует использовать ореховый йогурт или томленые ягоды - например, бруснику или чернику.

Кроме того, к полезным начинкам можно отнести мясной фарш, тушеную капусту и морковь, красную икру и печень трески.