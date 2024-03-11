В Пензе чучела Зимы на Масленицу будут жечь с 11:50 до 19:00

11.03.2024 | 12:06

В воскресенье, 17 марта, Пенза вместе со всей Россией отметит широкую Масленицу. В этот день народные гулянья пройдут сразу на нескольких городских площадках. Пензенцы будут есть блины, веселиться, водить хороводы и наблюдать, как сгорает чучело Зимы.

В центральном парке культуры и отдыха им. Белинского праздничная программа начнется в 12:00. Гостей ждут народные забавы, спортивные состязания, игры и конкурсы. Зиму там подожгут в 19:00.

Детский парк имени Ульяновых ждет гостей с 11:00. Поджигание чучела запланировано на 18:00. Там тоже обещают провожать зиму народными играми и забавами, конкурсами и соревнованиями.

В Комсомольском парке масленичные гулянья также начнутся в 11:00. В планах на день песни, танцы, игры и конкурсы для всех возрастов и, конечно, сжигание чучела - в 17:00.

В Пензенском зоопарке, как обычно, сожгут две Зимы: в 11:50 и в 13:50.