В Пензе продавцы цветов оставили после себя свалку

Международный женский день еще не закончился, а настроение пензячкам уже успели испортить люди, которые должны были его поднимать. Горожанка Анастасия прислала в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» жалобу на продавцов цветов на улице Калинина.
«Остановка «Фортуна» превратилась в свалку. Все загадили. Настоящий праздник...» - написала она.
На фотографиях, снятых Анастасией, видны разбросанные на льду остатки мимозы, коробки с увядшими тюльпанами, пакеты и прочий мусор в огромных количествах.
«Я еще могу понять, если бы вечером такая картина была. Но сейчас день, у женщин праздник, выходной, все ходят и принимают поздравления, а тут... Это просто плевок в душу», - возмутилась горожанка.
Также она выразила сожаление по поводу выброшенных цветов, ведь они еще могли доставить кому-то радость.
«Лучше бы бесплатно раздали, пока они были пригодны, чем так», - отметила Анастасия.
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