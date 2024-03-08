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Глас народа

В Пензе продавцы цветов оставили после себя свалку

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Международный женский день еще не закончился, а настроение пензячкам уже успели испортить люди, которые должны были его поднимать. Горожанка Анастасия прислала в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» жалобу на продавцов цветов на улице Калинина.

В Пензе продавцы цветов оставили после себя свалку

«Остановка «Фортуна» превратилась в свалку. Все загадили. Настоящий праздник...» - написала она.

В Пензе продавцы цветов оставили после себя свалку

На фотографиях, снятых Анастасией, видны разбросанные на льду остатки мимозы, коробки с увядшими тюльпанами, пакеты и прочий мусор в огромных количествах.

В Пензе продавцы цветов оставили после себя свалку

«Я еще могу понять, если бы вечером такая картина была. Но сейчас день, у женщин праздник, выходной, все ходят и принимают поздравления, а тут... Это просто плевок в душу», - возмутилась горожанка.

В Пензе продавцы цветов оставили после себя свалку

Также она выразила сожаление по поводу выброшенных цветов, ведь они еще могли доставить кому-то радость.

«Лучше бы бесплатно раздали, пока они были пригодны, чем так», - отметила Анастасия.

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