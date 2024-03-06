Пензенская фирма уклонилась от уплаты налогов на 44 млн рублей

06.03.2024 | 13:14

В Пензенской области окончилось расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в крупном размере. В раскрытии преступления были задействованы сотрудники СКР, МВД и ФНС.

В поле зрения правоохранителей оказалась фирма, занимающаяся производством металлических изделий.

По версии следствия, ее уполномоченный представитель в период с января 2018 года по декабрь 2020-го вносил в декларации и другие документы ложные данные, из-за чего в казну не поступило более 44 миллионов рублей налогов.

«Благодаря принятым следствием мерам по возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, общество с ограниченной ответственностью полностью возместило ущерб, уплатив налог на добавленную стоимость в размере более 44 млн рублей и уплатив пени - более 16 млн рублей», - сообщили в региональном управлении СКР.

С учетом внесения средств, а также того, что подозреваемый впервые совершил налоговое преступление и активно содействовал его расследованию, уголовное дело было прекращено.