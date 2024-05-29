С 2025 года налоги планируют исчислять по новой системе

29.05.2024 | 07:57

Министерство финансов РФ подготовило пакет законопроектов по совершенствованию налоговой системы.

В частности, это поправки в Закон о бюджете на 2024-2026 годы, а также в Налоговый и Бюджетный кодексы.

В первую очередь речь идет о новой прогрессивной шкале НДФЛ, сообщает РИА Новости. Так, ставка в 13% останется останется неизменной, если годовой доход составляет до 2,4 млн руб. При доходе от 2,4 до 5 млн она увеличится до 15%. Доход от 5 до 20 миллионов рублей будет облагаться налогом в 18%, а ставка в 20% предусмотрена для тех, чей доход составляетот 20 до 50 млн руб. Доход свыше 50 млн будет облагаться налогом в 22%.

Доходы участников спецоперации в виде денежного довольствия и иных дополнительных выплат не подпадают под повышение НДФЛ.

«Для родителей с двумя и более детьми, среднедушевой доход на члена семьи которых не превышает 1,5-кратного прожиточного минимума в месяц, будет осуществляться возврат уплаченного НДФЛ в размере 7% из 13%», - сообщает «Парламентская газета».

Кроме того, граждане при сдаче нормативов ГТО и прохождении ежегодной диспансеризации смогут воспользоваться налоговым вычетом по НДФЛ. Предполагается, что такая льгота будет применяться работодателем при выплате зарплаты и исчислении НДФЛ по аналогии с иными стандартными вычетами.

«При разработке поправок мы опирались на рекомендации Госдумы. Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие 6 лет. И даст рост экономического благосостояния страны», - отметил Антон Силуанов.

Изменения могут быть приняты Госдумой уже в весеннюю сессию. В Минфине РФ планируют, что поправки вступят в силу с 1 января 2025 года.