Когда самозанятого могут снять с учета?

16.07.2024 | 15:23

Вопрос от интернет-пользователя

Хочу перестать быть самозанятым. Как это сделать и в каких случаях человека могут автоматически снять с учета?

Ответ специалиста

Прекратить быть самозанятым и сняться с учета можно в ФНС. Для этого нужно подать заявление на портале госуслуг, рассказали его специалисты.

В «Личном кабинете» следует найти соответствующую услугу, затем выбрать причину снятия с учета и отправить заявление. Уведомление о завершении процедуры поступит в течение нескольких минут, но иногда это занимает до 3 дней.

«Восстановить статус можно в любой момент. Если вы еще не использовали весь налоговый вычет для самозанятых, оставшаяся сумма будет доступна при повторной регистрации», - отметили специалисты.

Автоматическое снятие с учета возможно в 2 случаях.

«Если годовой доход превысил лимит в 2,4 млн рублей и ФНС перевела вас на другой налоговый режим; если в ФНС узнали, что вы нарушаете требования к самозанятым, например приняли на работу сотрудников или перепродаете товары», - объяснили эксперты.