Какие доходы нужно указывать в декларации 3-НДФЛ?

03.07.2024 | 14:12

Вопрос от интернет-пользователя

Мне нужно указать доходы в налоговой декларации 3-НДФЛ. Что необходимо отразить?

Ответ специалиста

В налоговой декларации 3-НДФЛ отражаются все доходы, рассказали эксперты портала госуслуг: и от продажи или аренды имущества, и от выигрыша в лотерею, от различных подарков.

Специалисты перечислили виды доходов, которые нужно указать:

- от продажи имущества или права в случае, если оно было в собственности меньше минимального срока владения (для жилой недвижимости, приобретенной с 2016 года, за некоторыми исключениями он составляет 5 лет, для прочего имущества - 3 года);

- от продажи ценных бумаг, если ими владели до 5 лет, по истечении срока они не облагаются НДФЛ;

- от аренды имущества (если вы сдаете жилье квартирантам, нужно подать декларацию);

- доходы по гражданско-правовому договору, если при выплате вознаграждения не был удержан НДФЛ (если вы оказали услугу другому человеку, нужно отчитаться самостоятельно);

- доходы из-за рубежа - это могут быть проценты по вкладу в иностранном банке или доход от продажи недвижимости за границей;

- выигрыш в лотерею от 4 000 до 15 000 рублей (по выигрышам в тотализаторах и букмекерских конторах отчитываться не нужно - это сделает организатор);

- подарки не от близких родственников (НДФЛ нужно платить только со стоимости недвижимости, транспорта, долей и акций).