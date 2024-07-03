Сетевое издание|18+|Среда|3 июл 2024|19:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+30oC
+31oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+33oC
+34oC
Завтра | Облачно |
 

Ликбез

Какие доходы нужно указывать в декларации 3-НДФЛ?

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Вопрос от интернет-пользователя

Мне нужно указать доходы в налоговой декларации 3-НДФЛ. Что необходимо отразить?

Ответ специалиста

В налоговой декларации 3-НДФЛ отражаются все доходы, рассказали эксперты портала госуслуг: и от продажи или аренды имущества, и от выигрыша в лотерею, от различных подарков.

Специалисты перечислили виды доходов, которые нужно указать:

- от продажи имущества или права в случае, если оно было в собственности меньше минимального срока владения (для жилой недвижимости, приобретенной с 2016 года, за некоторыми исключениями он составляет 5 лет, для прочего имущества - 3 года);

- от продажи ценных бумаг, если ими владели до 5 лет, по истечении срока они не облагаются НДФЛ;

- от аренды имущества (если вы сдаете жилье квартирантам, нужно подать декларацию);

- доходы по гражданско-правовому договору, если при выплате вознаграждения не был удержан НДФЛ (если вы оказали услугу другому человеку, нужно отчитаться самостоятельно);

- доходы из-за рубежа - это могут быть проценты по вкладу в иностранном банке или доход от продажи недвижимости за границей;

- выигрыш в лотерею от 4 000 до 15 000 рублей (по выигрышам в тотализаторах и букмекерских конторах отчитываться не нужно - это сделает организатор);

- подарки не от близких родственников (НДФЛ нужно платить только со стоимости недвижимости, транспорта, долей и акций).

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте