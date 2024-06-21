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Общество

Назван предварительный размер налогового вычета за сдачу ГТО

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Размер налогового вычета за ГТО и диспансеризацию может составить 6 тысяч рублей в год или 500 рублей в месяц. Такую сумму предложил Минфин РФ, однако возможный размер еще продолжает обсуждаться.

Об этом в четверг, 20 июня, рассказал замдиректора департамента налоговой политики Минфина России Руслан Лыков на тематическом круглом столе в Совете Федерации, сообщает «СенатИнформ».

По его словам, условием для получения вычета является сдача ГТО, получение соответствующего удостоверения, а также справка о прохождении диспансеризации.

В свою очередь директор правового департамента Минспорта РФ Ольга Шевченко считает, что названный размер следует увеличить вдвое.

«Данная сумма является недостаточной для того, чтобы она как-то существенно влияла на вовлечение граждан в занятия физической культурой и спортом. Есть предложение эту сумму увеличить - не 500, а 1 тысяча рублей», - высказала она свою точку зрения.

Ольга Шевченко сообщила, что предлагается ввести дифференцированный подход для установления налогового вычета - отдельно для золотого, серебряного и бронзового значков ГТО.

Она также подчеркнула, что в 2023 году нормативы испытаний выполнили 2 млн 610 тыс. человек.

О модернизации налоговой системы сообщил в ходе оглашения послания Федеральному собранию Президент России Владимир Путин. В свою очередь Министерство финансов РФ подготовило пакет законопроектов, в том числе о налоговом вычете по НДФЛ при сдаче нормативов ГТО и прохождении ежегодной диспансеризации.

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