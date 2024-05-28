Пенсионеров предлагают освободить от налога на доходы от вкладов

28.05.2024 | 08:09

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к министру финансов РФ Антону Силуанову с предложением освободить лиц пенсионного возраста от уплаты налога на доходы от банковских вкладов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющийся в распоряжении текст письма.

Автор инициативы указывает, что банковские счета пенсионеров, как правило, не пополняются в силу того, что их владельцы не работают и не имеют дохода, кроме пенсии.

«Эти средства многие из них копили всю жизнь, а проценты по вкладу выполняют функцию не дохода как такового, а сохранения денег от инфляции», - говорится в документе.

Такая льгота, по мнению депутатов, не лишит бюджет ощутимых доходов, так как облагаемые налогом накопления имеются лишь у 4% вкладчиков.

«Сегодня 13% на доходы от вкладов платят все граждане, у которых они превысили 150 тыс. рублей в год. При нынешнем уровне ставок в банках для этого в среднем необходимо иметь 1,2 млн рублей на счету. Далеко не все пенсионеры имеют такие накопления, но у тех, у кого они есть, справедливо говорят, что процент по вкладу все равно не позволяет им зарабатывать, а лишь спасает средства от инфляции», - пояснил Борис Чернышов.