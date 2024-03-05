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Общество

В Пензенской области готовятся к борьбе с паводком и пожарами

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В Пензенской области для противостояния затоплению территорий во время паводка создана группировка, в которую входят более 10,5 тысячи человек. Возможно использование 1,5 тысячи единиц техники - автомобильной, инженерной, специальной, плавсредств, а также беспилотных летательных аппаратов.

Об этом во вторник, 5 марта, шла речь на заседании комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в правительстве региона.

В прошлом году в Пензенской области на наиболее проблемных участках отремонтировали гидротехнические сооружения, расчистили русла рек. Сейчас идет постоянное наблюдение за гидрологическими процессами. Мониторинг проводится по данным дистанционного зондирования земли, аэрофотосъемки местности, а также по информации органов местного самоуправления с постов наблюдения.

Кроме того, с 6 по 16 марта пройдет проверка готовности органов управления и территориальной подсистемы РСЧС к действиям во время не только паводка, но и пожароопасного сезона, который начнется в апреле.

Губернатор Олег Мельниченко обратил особое внимание глав районов на то, что после схода снега в населенных пунктах каждый квадратный метр требуется расчистить от мусора, старых листьев, сухой травы. Кроме того, следует обеспечить пожарной технике доступ к источникам воды, иметь инвентарь и первичные средства пожаротушения.

Глава региона подчеркнул, что информацию нужно доводить до штаба оперативно, следя за достоверностью. При необходимости органы местного самоуправления должны быть готовы к установлению режима ЧС.

«Замалчивать проблемы недопустимо», - подчеркнул Олег Мельниченко.

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