Пензенская область за год поднялась в рейтинге по уровню безработицы

04.03.2024 | 12:47

Пензенская область за год улучшила позиции в рейтинге российских регионов по уровню безработицы. Она поднялась с 47-го места на 32-е из 85.

Причина - сокращение уровня безработицы в Сурском крае на 1,1%.

По данным экспертов ria.ru, составивших рейтинг, в четвертом квартале 2023-го показатель в Сурском крае составил 2,5%. В среднем жители области находят работу в течение 5,7 месяца.

В четвертом квартале 2022-го уровень безработицы в регионе был 3,6%, в среднем оставшиеся без заработка пензенцы трудоустраивались также за 5,7 месяца.

Лидерами рейтинга стали Чукотский АО (уровень безработицы 1%) и Ямало-Ненецкий АО (1,5%). В топ-15 регионов с низкой безработицей вошла Самарская область (1,9%). Саратовская оказалась на 21-м месте (2,2%), Ульяновская - на 22-м (2,3%). Республика Мордовия расположилась на 26-й строчке (2,3%), Тамбовская область - на 45-й (2,8%).

Замкнули список Республика Дагестан (12,5%) и Ингушетия (27,4%).

Как отмечают аналитики, в стране наблюдается устойчивая тенденция к снижению уровня безработицы.

«Причем в качестве проблемы в экономике все чаще называется не безработица, а дефицит кадров», - пишут эксперты ria.ru.