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Общество

Только 3 из 10 женщин хотят букет на 8 Марта

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Для трех из десяти опрошенных женщин самым желанным подарком на 8 Марта являются цветы. На втором месте (12%) - путешествие.

Таковы данные опроса, проведенного сервисом SuperJob. В исследовании участвовали 1 600 женщин старше 18 лет из 353 городов страны.

Также среди желанных подарков на Международный женский день - деньги. Об этом заявила каждая 11-я из опрошенных представительниц прекрасного пола. 7% хотят получить драгоценности, 6% - гаджеты, девайсы.

7% респондентов признались, что не нуждаются в знаках внимания.

«Чаще всего 8 Марта женщины получают в подарок цветы (54% опрошенных). 16% россиянок рассказали, что им обычно дарят конфеты. Парфюмерию и косметику чаще всего получают в подарок 13% опрошенных. 6% женщин на 8 Марта обычно дарят деньги. Без знаков внимания в Женский день остается каждая седьмая», - сообщили исследователи.

Ранее пензенцам при выборе подарка к 8 Марта посоветовали ориентироваться на два фактора. Первый - сложившиеся в паре отношения, второй - материальное положение мужчины.

Работающим женщинам будет приятно получить от коллег-мужчин цветы. Кроме того, сотрудницам не принято дарить косметику, парфюмерию, одежду и другие личные вещи.

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