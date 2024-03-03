Приход весны в область задержится по одной причине

03.03.2024 | 13:38

Приход климатической весны в Пензенскую область задержится до середины апреля. Причина - плотный снежный покров, который будет лежать в регионе весь март.

Такой прогноз в беседе с РИА Новости сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Поскольку снега много, и, самое главное, плотность снега большая... поэтому сойдет он не скоро, по расчетам не раньше первой декады апреля», - предупредил он.

По словам Вильфанда, «явной» весны в марте не будет. Температура, близкая к 17 градусам, ожидается где-то в середине апреля.

В начале февраля сообщалось, что в Пензенской области этой зимой осадков выпало больше, чем обычно. Это подтвердила начальник отдела прогнозирования пензенского гидрометеоцентра Светлана Иванкова.

За декабрь, по ее словам, в среднем по области выпало 74 мм осадков, или 170% месячной нормы - на треть больше, чем за тот же период 2022-го.

«Аналогичная картина вырисовывалась и с январем. В прошедшем месяце выпало 74 мм осадков, или 180% месячной нормы, в то время как в январе 2023-го - всего лишь 42 мм, или 65% месячной нормы», - рассказала Иванкова.