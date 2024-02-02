Пензенцам не показалось: снега зимой выпало больше, чем обычно

Жители Пензенской области не зря удивлялись заснеженным улицам и частому гололеду. Осадков в регионе этой зимой действительно выпало больше, чем обычно, что подтвердила начальник отдела прогнозирования пензенского гидрометеоцентра Светлана Иванкова.
Виноваты циклоны, которые приносили с собой мокрый снег и дождь. Также дули сильные ветры, наблюдались температурные «качели».
За декабрь, по словам Светланы Иванковой, в среднем по области выпало 74 мм осадков, или 170% месячной нормы - на треть больше, чем за тот же период 2022-го.
«Аналогичная картина вырисовывалась и с январем. В прошедшем месяце выпало 74 мм осадков, или 180% месячной нормы, в то время как в январе 2023-го - всего лишь 42 мм, или 65% месячной нормы», - рассказала начальник отдела прогнозирования.
Статистику Светлана Иванкова озвучила в материале, подготовленном ЦУРом.
Тем временем жалобы пензенцев на состояние дорог и тротуаров не иссякают. По мнению горожан, коммунальщики плохо справляются со своей задачей - расчисткой проезжей части и тротуаров.
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