Пензенцам не показалось: снега зимой выпало больше, чем обычно

02.02.2024 | 20:13

Жители Пензенской области не зря удивлялись заснеженным улицам и частому гололеду. Осадков в регионе этой зимой действительно выпало больше, чем обычно, что подтвердила начальник отдела прогнозирования пензенского гидрометеоцентра Светлана Иванкова.

Виноваты циклоны, которые приносили с собой мокрый снег и дождь. Также дули сильные ветры, наблюдались температурные «качели».

За декабрь, по словам Светланы Иванковой, в среднем по области выпало 74 мм осадков, или 170% месячной нормы - на треть больше, чем за тот же период 2022-го.

«Аналогичная картина вырисовывалась и с январем. В прошедшем месяце выпало 74 мм осадков, или 180% месячной нормы, в то время как в январе 2023-го - всего лишь 42 мм, или 65% месячной нормы», - рассказала начальник отдела прогнозирования.

Статистику Светлана Иванкова озвучила в материале, подготовленном ЦУРом.

Тем временем жалобы пензенцев на состояние дорог и тротуаров не иссякают. По мнению горожан, коммунальщики плохо справляются со своей задачей - расчисткой проезжей части и тротуаров.