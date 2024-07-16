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Общество

«ТНС энерго Пенза» напоминает об акции по списанию пеней

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Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области напоминает потребителям об акции «Пеней нет - да будет свет!».

Для участия в ней клиентам «ТНС энерго Пенза» необходимо до 31 июля:

- погасить задолженность, указанную в квитанции за июнь 2024 года, за исключением пени;

- оплатить текущее потребление июля по показаниям счетчика электроэнергии, снятым до 25-го числа.

При невозможности снять показания прибора учета следует уплатить сумму, указанную в квитанции за июнь, включая рекомендуемый платеж. По итогам акции всем участникам, выполнившим условия, будут аннулированы пени.

Быстро и без комиссии оплатить электроэнергию можно:

- на официальном сайте компании penza.tns-e.ru;

- в личном кабинете;

- в мобильном приложении «ТНС энерго».

С положением об акции можно ознакомиться на официальном сайте «ТНС энерго Пенза».

Реклама. Заказчик - ООО «ТНС энерго Пенза».

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