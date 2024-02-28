В Пензе ответили на вопрос об установке камер на улице Московской

28.02.2024 | 21:13

Верх улицы Московской в Пензе закрыт для проезда машин, однако горожане часто жалуются, что водители игнорируют запрет. Пешеходы просят лучше контролировать автолюбителей, установив камеры.

«Машины ездят сверху вниз постоянно, не обращая внимания на пешеходов. Постоянно паркуются подолгу, а то и весь день. Неужели так трудно обеспечить въезд только по пропускам и в отведенное время?» - спросил на странице главы Пензы Александра Басенко горожанин Петр.

Его поддержала пензячка Ксения.

«И «Газели», и легковые авто ездят там так, будто знаков никаких нет. Примите меры, повесьте камеры, штрафуйте, поставьте на въезде клумбы в конце концов», - написала она.

Представитель управления ЖКХ города ответил пользователям, что автомобилистов на улице Московской контролируют правоохранители.

«По данному участку улицы Московской, согласно ПДД РФ, допускается движение машин дорожно-эксплуатационных служб, а также подъезд по кратчайшему пути транспортных средств, подвозящих грузы к торговым и другим предприятиям и объектам, при отсутствии других возможностей подъезда», - объяснили пензенцам.

Что касается клумб, то разбить их на верху Московской нет возможности. Камер на участке пока тоже не будет.

«Места установки комплексов фотовидеофиксации (КФВФ) нарушений ПДД определяются ОГИБДД УМВД России по Пензе. Мероприятия по установке КФВФ на пешеходной зоне по улице Московской в 2024-2026 гг. не запланированы», - указали горожанам.