В марте в жизни пензенцев появятся цифровые дипломы и ОСАГО на 1 день

28.02.2024 | 19:21

В марте в силу вступят несколько новых законов, в стране появятся однодневные полисы ОСАГО, цифровые документы об образовании. Кроме того, больницы лучше защитят от пожаров, а некоторым пенсионерам повысят выплаты.

С 1 марта социальные учреждения, поликлиники и больницы, детские сады и школы, интернаты и дома престарелых будут оборудовать приборами автоматического отключения электричества при возникновении искрения в сети.

Новые устройства появятся после капитального ремонта или реконструкции зданий. Если же строятся новые, то подрядчик обязан сразу установить эти приборы.

В марте повысят пенсии тем пожилым гражданам, которые в феврале отметили 80-летие, а также тем, кто получил первую группу инвалидности.

«Доплату устанавливают только по одному из двух оснований, но в обоих случаях ее размер - 100 процентов фиксированной выплаты к пенсии. Если фиксированную выплату удвоили, например, когда человек получил первую группу инвалидности, то второй раз, при достижении им 80 лет, ее повышать не будут», - отметила «Парламентская газета».

Доплата оформляется автоматически, пенсионерам не нужно обращаться в Социальной фонд. В 2024-м размер фиксированный выплаты составляет 8 134 рубля 88 копеек.

С 1 марта экипажам самолетов дадут право давать отпор дебоширам на борту. Если хулиган создает угрозу безопасности полета или жизни, здоровью пассажиров, отказывается подчиняться требованиям командира воздушного судна, то к нему могут применить меры принуждения.

Со 2 марта автомобилистам разрешат заключать договоры ОСАГО на срок от одного для до 3 месяцев. Закон принят в интересах тех, кто нечасто пользуется машиной: например, это водители, занимающиеся перегонкой автомобиля для перепродажи, или же граждане, которых пустили за руль, но в страховку они не вписаны.

С 15 марта документы об образовании начнут переводить в цифровой формат. Пока это будет экспериментом. Кроме школ, колледжей, вузов в нем участвуют учреждения дополнительного образования.

У эксперимента три этапа. На первых двух отработают механизм формирования цифровых аттестатов об основном и среднем общем образовании, дипломов о среднем профессиональном, высшем и дополнительном образовании. Специалисты попрактикуются в передаче информации об этих документах на портал госуслуг для размещения в личных кабинетах пользователей.

Заключительный этап завершится 31 декабря. На нем введут в эксплуатацию единый реестр цифровых документов об образовании.