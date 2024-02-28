Установку нового дорожного знака на Окружной перенесли почти на год

28.02.2024 | 12:29

Дорожный знак «Дикие животные», который в июле пообещали установить на улице Окружной до конца осени, так там и не появился. Не стоит ждать его и в ближайшие месяцы. Причина - загруженность МБУ «Пензавтодор».

Знак собирались установить, чтобы предупреждать водителей об опасности после нескольких инцидентов, произошедших прошлым летом.

14 июля на Окружной случилось ДТП с участием лося - его сбили в районе СЗК «Дизель-Арена». Люди в аварии не пострадали, а вот животное получило травмы. Сохатый лежал на дороге, перекрывая одну из полос движения. Лося вывезли в лес, чтобы наблюдать за ним несколько дней (ветврач предположил, что он мог отделаться сильным ушибом).

15 июля перед машиной другого водителя, ехавшего от дублера Окружной в сторону лесхоза, промчалась косуля.

«В МБУ «Пензавтодор» направлена информация о необходимости установки дорожного знака «Дикие животные», - сообщал представитель управления ЖКХ на странице ЦУРа в соцсети «ВКонтакте». Сделать это планировали осенью. Тем не менее знак не появился до сих пор, обратили внимание пензенцы.

Чтобы прояснить ситуацию, редакция PenzaInform.ru направила запрос в городскую администрацию.

«В связи с большой загруженностью МБУ «Пензавтодор» мероприятия по установке на ул. Окружной дорожных знаков 1.27 «Дикие животные» перенесены на III квартал текущего года», - говорится в полученном ответе, подписанном замглавы администрации по городскому хозяйству Ильдаром Усмановым.