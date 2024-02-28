Сетевое издание|18+|Среда|28 фев 2024|13:16
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Установку нового дорожного знака на Окружной перенесли почти на год

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Дорожный знак «Дикие животные», который в июле пообещали установить на улице Окружной до конца осени, так там и не появился. Не стоит ждать его и в ближайшие месяцы. Причина - загруженность МБУ «Пензавтодор».

Знак собирались установить, чтобы предупреждать водителей об опасности после нескольких инцидентов, произошедших прошлым летом.

14 июля на Окружной случилось ДТП с участием лося - его сбили в районе СЗК «Дизель-Арена». Люди в аварии не пострадали, а вот животное получило травмы. Сохатый лежал на дороге, перекрывая одну из полос движения. Лося вывезли в лес, чтобы наблюдать за ним несколько дней (ветврач предположил, что он мог отделаться сильным ушибом).

15 июля перед машиной другого водителя, ехавшего от дублера Окружной в сторону лесхоза, промчалась косуля.

«В МБУ «Пензавтодор» направлена информация о необходимости установки дорожного знака «Дикие животные», - сообщал представитель управления ЖКХ на странице ЦУРа в соцсети «ВКонтакте». Сделать это планировали осенью. Тем не менее знак не появился до сих пор, обратили внимание пензенцы.

Чтобы прояснить ситуацию, редакция PenzaInform.ru направила запрос в городскую администрацию.

«В связи с большой загруженностью МБУ «Пензавтодор» мероприятия по установке на ул. Окружной дорожных знаков 1.27 «Дикие животные» перенесены на III квартал текущего года», - говорится в полученном ответе, подписанном замглавы администрации по городскому хозяйству Ильдаром Усмановым.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте