Сетевое издание|18+|Вторник|27 фев 2024|18:32
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-13oC
-12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Готовится еще одна мера материальной поддержки участников СВО и их семей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Участников СВО хотят освободить от уплаты процентов по потребительским кредитам. Законопроект, внесенный Минфином РФ, уже одобрен правительством и в скором времени поступит на рассмотрение в Госдуму.

Как пишут «Известия», военнослужащие должны будут погасить основную часть долга, оставшуюся нагрузку разделят финансовые учреждения и федеральный бюджет.

Минфин предложил освободить участников СВО от уплаты процентов после окончания кредитных каникул. Они действуют с 7 октября 2022-го: военнослужащие не вносят платежи по займу (пени и штрафы не начисляются) все то время, пока участвуют в спецоперации и лечатся в госпитале, плюс еще 30 дней после завершения указанного периода. За это время к сумме займа банк прибавляет проценты в размере 2/3 среднерыночного размера полной стоимости кредита (его устанавливает ЦБ РФ).

По окончании кредитных каникул участники СВО должны погасить кредит и проценты. Если законопроект примут, то военные выплатят только сумму займа.

«Если на дату вступления законопроекта заемщик уже уплатил проценты во время льготного периода, банк должен будет перенаправить эти средства в счет основного долга. Если тело кредита уже полностью погашено, возмещение пойдет в счет других займов участника СВО», - уточняет издание.

Инициатива предполагает внесение изменений в Налоговый кодекс РФ, поскольку прощение долга приравнено к доходам и, следовательно, облагается НДФЛ.

Отмечается, что законопроект поддержали и в государственно-правовом управлении Президента РФ. Вступление его в силу считается еще одной мерой материальной поддержки военнослужащих, мобилизованных и их семей. В конце января глава государства заявил, что вопрос с освобождением участников СВО от уплаты процентов нужно решить за две-три недели.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте