Готовится еще одна мера материальной поддержки участников СВО и их семей

27.02.2024 | 15:03

Участников СВО хотят освободить от уплаты процентов по потребительским кредитам. Законопроект, внесенный Минфином РФ, уже одобрен правительством и в скором времени поступит на рассмотрение в Госдуму.

Как пишут «Известия», военнослужащие должны будут погасить основную часть долга, оставшуюся нагрузку разделят финансовые учреждения и федеральный бюджет.

Минфин предложил освободить участников СВО от уплаты процентов после окончания кредитных каникул. Они действуют с 7 октября 2022-го: военнослужащие не вносят платежи по займу (пени и штрафы не начисляются) все то время, пока участвуют в спецоперации и лечатся в госпитале, плюс еще 30 дней после завершения указанного периода. За это время к сумме займа банк прибавляет проценты в размере 2/3 среднерыночного размера полной стоимости кредита (его устанавливает ЦБ РФ).

По окончании кредитных каникул участники СВО должны погасить кредит и проценты. Если законопроект примут, то военные выплатят только сумму займа.

«Если на дату вступления законопроекта заемщик уже уплатил проценты во время льготного периода, банк должен будет перенаправить эти средства в счет основного долга. Если тело кредита уже полностью погашено, возмещение пойдет в счет других займов участника СВО», - уточняет издание.

Инициатива предполагает внесение изменений в Налоговый кодекс РФ, поскольку прощение долга приравнено к доходам и, следовательно, облагается НДФЛ.

Отмечается, что законопроект поддержали и в государственно-правовом управлении Президента РФ. Вступление его в силу считается еще одной мерой материальной поддержки военнослужащих, мобилизованных и их семей. В конце января глава государства заявил, что вопрос с освобождением участников СВО от уплаты процентов нужно решить за две-три недели.