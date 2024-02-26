В январе за дешевым бензином пензенцам нужно было ехать в Самару

26.02.2024 | 12:56

В Пензенской области в январе 2024 года на среднюю месячную зарплату можно было купить 821 литр бензина марки АИ-92 по цене 50,10 руб.

В рейтинге регионов РФ по доступности топлива, составленном экспертами ria.ru, область заняла 67-е место из 85. За год цена на бензин АИ-92 в Сурском крае выросла на 6,4%, это меньше, чем в среднем по стране (7,2%).

Если сравнивать регион с соседними, то бензин более доступен в Самарской области (37-е место в рейтинге, 980 литров, 48,56 руб.), Саратовской (59-е место, 847 литров, 50,14 руб.), Ульяновской (62-е место, 845 литров, 48,91 руб.). Республика Мордовия и Тамбовская область расположились в списке ниже Сурского края (70-я и 73-я строчки соответственно). Мордовские водители могут приобрести 797 литров АИ-92 по цене 49,55 руб, тамбовские - 758 литров за 50,57 руб.

«По статистике, в 2023 году динамика цен на бензин в России была довольно активной. Так, в январе - сентябре 2023 года цены преимущественно увеличивались, причем быстрыми темпами, но в четвертом квартале, после принятия правительством ряда стабилизирующих мер, немного снизились. Однако в начале 2024 года цены вновь стали расти», - отметили эксперты.

За год Пензенская область опустилась в рейтинге доступности горючего. По данным на январь 2023 года регион располагался на 65-й строчке списка. На среднюю месячную зарплату пензенские водители могли приобрести 749 литров АИ-92 по 47,10 руб. Тогда цена на топливо по сравнению с январем 2022-го уменьшилась на 0,2%.

В этом году, как и в прошлом, наиболее доступен бензин для жителей Ямало-Ненецкого АО (2 589 литров на среднемесячную зарплату, 48,42 руб.), Москвы (2 278 литров, 50,98 руб.), Чукотского АО (2 160 литров, 63 руб.).

На последних строчках списка - Дагестан (647 литров, 51,48 руб.), Ингушетия (598 литров, 51,56 руб.).