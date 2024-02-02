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Общество

98 участков: в Пензе бойцам СВО бесплатно выделят землю

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В Пензе утвердили перечень земельных участков, бесплатно предоставляемых бойцам специальной военной операции. Соответствующее постановление 29 января подписал глава города Александр Басенко.

Речь идет о военнослужащих, членах добровольческих формирований, заключивших контракт, росгвардейцах, удостоенных звания Героя Российской Федерации или награжденных орденами за заслуги, проявленные в бою. Также в списке значатся ветераны боевых действий.

В случае гибели лиц из этих категорий земля будет предоставляться членам их семей в собственность.

На данный момент сформировано 98 участков площадью от 600 до 898 кв. м на улице Молодежной в микрорайоне Заря (севернее улицы Новоселов).

В документе уточняется, что земля предназначена для строительства индивидуальных жилых домов.

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