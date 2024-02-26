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Общество

Кузнецк собрал на нужды бойцов СВО более 3 млн рублей

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Кузнечане собрали более 3 млн рублей на нужды бойцов спецоперации. Об этом в понедельник, 26 февраля, на планерке сообщил глава города Сергей Златогорский.

Выражая благодарность всем участникам сбора, он особо отметил коллектив Кузнецкой центральной районной больницы. Сотрудники отправили на нужды СВО 891 500 рублей.

«Часть средств пошла на оплату заказов от наших бойцов, в том числе по каналам Алексея Фадеева, часть использовали на закупку необходимого, а часть денег отправили нашим морским пехотинцам - и там наши ребята воюют. Все средства аккумулированы и будут целевым образом потрачены на то, на что, в общем-то, и собраны. На запросы. Мы должны и обязаны реагировать на обращения наших ребят, которые выполняют боевые задачи», - заявил Сергей Златогорский.

Задачу отправить к 23 Февраля от Кузнецка на фронт «такой груз, чтобы было не стыдно», он поставил в начале января. Глава города поручал подчиненным отдельно поработать с трудовыми коллективами. «В советское время были такие традиции - однодневный заработок перечислить. Нужно не печеньки туда отсылать, а собирать деньги на транспорт, на колеса, на квадрокоптеры, на системы связи», - перечислил Сергей Златогорский.

В то, что город в состоянии собрать большой груз, глава поверил после 31 декабря. «Насколько я знаю, на новогоднюю ночь в небо пыхнули на 7 с лишним миллионов. Как бы не жалко. Я думаю, и сейчас не пожалеют. Есть у нас у народа деньги», - отмечал он.

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