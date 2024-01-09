Златогорский оценил благосостояние кузнечан по новогодним салютам

09.01.2024 | 17:06

К 23 Февраля Кузнецк должен отправить большой гуманитарный груз на фронт. Такую задачу поставил глава города Сергей Златогорский на планерке во вторник, 9 января.

Он рассказал подчиненным, как именно нужно собрать помощь.

«Во-первых, будут работать наши пункты в школах и учебных заведениях. А самое главное - с трудовыми коллективами работайте. В советское время были такие традиции - однодневный заработок перечислить. Нужно не печеньки туда отсылать, а собирать деньги на транспорт, на колеса, на квадрокоптеры, на системы связи», - перечислил Сергей Златогорский.

Глава Кузнецка выразил уверенность, что город в состоянии собрать большой груз. «Насколько я знаю, на новогоднюю ночь в небо пыхнули на 7 с лишним миллионов. Как бы не жалко. Я думаю, и сейчас не пожалеют. Есть у нас у народа деньги», - заявил Сергей Златогорский.

Он рассказал, что в рождественскую ночь посетил часовню, а потом проехался по городу и обратил внимание: много транспорта было около собора, Владимирской церкви, но больше всего - около местного караоке-клуба. «Вот где служба была рождественская. И, наверное, не за так», - с иронией предположил глава.

«Поэтому все трудовые коллективы должны будут отметиться. А кто не отметится - есть у меня кое-какие рычаги, повоспитываем. Должен уйти такой груз, чтобы было не стыдно. Там люди через ад проходят, а мы тут в Shizgara. И фейерверки запускаем», - добавил он.

Сергей Златогорский поручил подчиненным обратиться к руководителям предприятий и организаций и к 15 февраля завершить сборы. «Там еще отправить надо будет, все сделаем прозрачно. И таким образом отметим 23 Февраля», - резюмировал он.