Более 50 000 жителей области могут оказаться в зоне подтопления

26.02.2024 | 08:39

В марте в Пензенской области в зоне подтопления могут оказаться свыше 18 000 домов. От чрезвычайной ситуации рискуют пострадать более 50 000 жителей региона.

Такой прогноз на первый весенний месяц сделали в областном ГУ МЧС России.

Подсчитано, что высота снежного покрова намного превышает показатели 2023-го: в среднем по региону - 51,5 см (25,9 см в том же периоде прошлого года). Средняя толщина льда на Сурском водохранилище - 42 см (52 см), толщина снега на его поверхности - 13 см (24 см).

Согласно выводам специалистов, в конце марта ожидается повышение среднесуточной температуры воздуха. Из-за интенсивного таяния снега, а также из-за вероятных ливней в зоне половодья могут оказаться 24 муниципальных образования, которые расположены в Нижнеломовском, Сердобском, Бессоновском, Лунинском, Каменском, Малосердобинском районах.

«Кроме того, подвержены затоплению Пенза, Кузнецк, Городищенский, Никольский, Пензенский, Белинский, Вадинский, Камешкирский, Земетчинский, Иссинский, Сосновоборский, Лопатинский, Шемышейский, Мокшанский, Наровчатский, Бековский, Тамалинский, Неверкинский районы», - перечислили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в области готовятся к возможному затоплению территорий. Главам городов и муниципальных районов поручили активнее работать с представителями управляющих компаний, наладить вывоз снега, прочистку ливневок, организовать внештатные гидропосты, уточнить метки, необходимые для определения уровня воды.

В марте 2023-го таяние снега спровоцировало ЧП не только в областном центре и Кузнецке, но и во многих районах Пензенской области. Затопило дома и дороги в Бессоновском, Кузнецком, Мокшанском, Малосердобинском, Земетчинском, Шемышейском и других районах.