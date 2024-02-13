Перечислены районы, которым весной грозит затопление

13.02.2024 | 11:01

В Пензенской области обсудили вопросы прохождения паводка. Согласно отчетам специалистов, в этом году объем воды в регионе превышает нормативные показатели: в почве - на 10%, а в снеге - на 18-41%.

Увлажнению почвы способствовали осенние осадки, а к концу января запас воды в снеге превысил норму почти на 18,5%.

Ситуация усугубляется тем, что синоптики предупредили о будущих обильных снегопадах.

При неблагоприятных условиях затопление грозит нескольким районам: Нижнеломовскому, Сердобскому, Бессоновскому, Лунинскому, Каменскому, Малосердобинскому.

Также риск затопления существует в Пензе, Кузнецке и других муниципальных образованиях, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания области.

Чиновники обсудили меры для безаварийного пропуска весенних вод. Также особое внимание уделят контролю ситуации на территориях, где возможно затопление. Главам городов и муниципальных районах поручили активнее работать с представителями управляющих компаний, наладить вывоз снега, прочистку ливневок, организовать нештатные гидропосты, уточнить метки, необходимые для определения уровня воды.

В марте 2023-го таяние снега спровоцировало ЧП не только в областном центре и Кузнецке, но и во многих районах Пензенской области. Затопило дома и дороги в Бессоновском, Кузнецком, Мокшанском, Малосердобинском, Земетчинком, Шемышейском и других районах.