В Пензенской области выплаты на приемных детей увеличат на 500 руб.

24.02.2024 | 10:41

На ближайшей сессии Законодательного собрания Пензенской области, которая состоится 4 марта, депутаты рассмотрят законопроект об увеличении вознаграждения приемным родителям.

Сейчас размер ежемесячной выплаты за воспитание приемного ребенка составляет 3 800 рублей, ребенка-инвалида - 5 100 рублей. Индексацию и перерасчет не делали с 2006 года.

В Пензенской области проживает 974 приемных ребенка. 83 из них признаны инвалидами, а 774 находятся в подростковом возрасте.

Законопроект, подготовленный в Министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, предлагает увеличить размер вознаграждения приемным родителям на 500 рублей (до 4 300 и 5 600 рублей соответственно), а воспитание подростков приравнять к уходу за детьми-инвалидами и оплачивать также в размере 5 600 рублей.

«Ежегодный объем средств, необходимых на выплату вознаграждения приемным родителям, c учетом планируемого повышения его размера составит 80,8 млн рублей», - говорится в пояснительной записке к документу.