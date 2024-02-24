В Пензенской области выплаты на приемных детей увеличат на 500 руб.

На ближайшей сессии Законодательного собрания Пензенской области, которая состоится 4 марта, депутаты рассмотрят законопроект об увеличении вознаграждения приемным родителям.
Сейчас размер ежемесячной выплаты за воспитание приемного ребенка составляет 3 800 рублей, ребенка-инвалида - 5 100 рублей. Индексацию и перерасчет не делали с 2006 года.
В Пензенской области проживает 974 приемных ребенка. 83 из них признаны инвалидами, а 774 находятся в подростковом возрасте.
Законопроект, подготовленный в Министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, предлагает увеличить размер вознаграждения приемным родителям на 500 рублей (до 4 300 и 5 600 рублей соответственно), а воспитание подростков приравнять к уходу за детьми-инвалидами и оплачивать также в размере 5 600 рублей.
«Ежегодный объем средств, необходимых на выплату вознаграждения приемным родителям, c учетом планируемого повышения его размера составит 80,8 млн рублей», - говорится в пояснительной записке к документу.
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