Эвтаназию назвали не лучшим методом борьбы с бездомностью собак

24.02.2024 | 15:02

В российских регионах органы власти начали принимать законы об усыплении бездомных животных для безопасности людей. Такое право они получили летом 2023 года. Законы о «гуманной эвтаназии» приняли в Бурятии, Туве, Астраханской и Магаданской областях, Республике Алтай, на Чукотке и в Забайкалье.

ТАСС опросил экспертов, которые уверены, что гораздо эффективнее эвтаназии будут высокие штрафы для нерадивых владельцев.

Так, учредитель астраханского фонда помощи бездомным животным «Добрый Тим» Светлана Марченко, которая уже более 12 лет содержит приют, утверждает, что многие люди рассматривают собак как игрушки, которые можно выбросить, когда надоели.

«Если бы за самовыгул, за выбрасывание домашних животных были бы хорошие штрафы (50 тысяч или 100 тысяч рублей), смею вас заверить, что не было бы столько собак на улице», - указала она.

В Республике Алтай руководитель общественной организации помощи бездомным животным «Котопес» Юлия Лемешкина считает, что необходимо запретить самовыгул собак. Она сомневается в эффективности усыпления животных: люди от того не станут более ответственными.

В Туве две трети жилья в регионе приходится на частный сектор. При этом 70% всех беспризорных собак - это животные на самовыгуле, отметила представитель кызылского общества по защите животных «Хатико» Наталья Черноусова.

Зоозащитники единодушны в мнении, что необходимо учить хозяев гуманному и ответственному обращению с животными. Они также сходятся в том, что приюты должны быть максимально открытыми, чтобы их работу контролировали не только власти, но и волонтеры.

В Пензенской области закон о «гуманной эвтаназии» не принят. Однако представители органов власти не раз оценивали существующую систему «отлов - стерилизация - вакцинация - выпуск» как неэффективную.

Глава Кузнецка Сергей Златогорский, в частности, неоднократно подчеркивал, что многие безнадзорные собаки, на которых жалуются горожане, являются хозяйскими и находятся на самовыгуле. По его убеждению, если каждый житель города будет ответственно относиться к содержанию своих животных, проблема решится на 90%.