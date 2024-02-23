В Пензастате рассказали, в каком районе живет много молодых мужчин

23.02.2024 | 10:30

Пензастат обнародовал статистику, приуроченную ко Дню защитника Отечества. Специалисты поделились различными данными, в частности о том, где в области живет больше всего молодых мужчин.

По подсчетам на начало 2023 года, средний возраст мужчин Пензенской области составлял 40,4 года. Самым «молодым» назвали Пензенский район: там средний возраст мужского населения 37 лет. Самым «старым» стал Малосердобинский с показателем в 44,1 года.

На 1 января 2023-го численность представителей сильного пола в области составляла 568,1 тыс. человек, или 45,6% общей численности населения региона. 67,4% мужчин живут в городах, 32,6% - в сельской местности.

Мальчиков в области стабильно рождается больше, чем девочек. В молодых возрастных группах численность мужчин преобладает над количеством женщин, далее соотношение меняется.

«На 1 января 2023 года в возрастной группе 20-29 лет доля мужчин составляет 51,0%, в возрастной группе 30-39 лет - 49,6%, а в группе 80 лет и старше - только 22,3%», - отметили специалисты.

Согласно демографическому прогнозу до 2046 года, подготовленному Росстатом, на указанном временном интервале доля женщин в стране будет выше, чем мужчин, однако ежегодно станет постепенно снижаться и в 2046-м на 1 000 представителей сильного пола будет приходиться 1 138 представительниц слабого.