Россиянам решили объяснить, как воспитывать детей

04.07.2024 | 20:32

Минпросвещения России решило разработать программу для родителей с информацией по воспитанию детей. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на пленарной сессии Дня национальных приоритетов «Семья» в четверг, 4 июля.

Программа будет называться «От 0 до 18».

Цель ее создания - «чтобы каждый родитель имел фактически рекомендации на каждый день, как заниматься воспитанием ребенка», цитирует министра просвещения ТАСС.

В программе также будет информация о помощи, которую родители могут получить от государства, если решат завести второго и последующих детей.

По мнению Сергея Кравцова, это поможет россиянам принять решение об увеличении семьи.