На 23 Февраля мужчины получают совсем не те подарки, которые хотят

23.02.2024 | 11:24

Только 9% мужчин хочет получить на День защитника Отечества одежду, аксессуары, еще меньше (каждый 20-й) мечтают о таком презенте, как инструменты.

Таковы результаты исследования SuperJob. В опросе приняли участие 1 600 мужчин из 345 населенных пунктов страны.

Респонденты чаще всего хотят заботы и денег. Так, каждый 5-й признался, что ему не нужны подарки на 23 Февраля, каждому 10-му достаточно любви и внимания.

10% опрошенных заявили, что предпочли бы получить деньги, 7% - смартфоны и гаджеты.

На вопрос, что чаще всего им вручают на праздник, 22% мужчин ответили: носки, предметы одежды, аксессуары.

«17% получают в подарок парфюмерию и средства по уходу (шампуни, гели для душа и прочее). Каждый 20-й охарактеризовал свои подарки на 23 Февраля как «всякая ерунда». Без знаков внимания в этот день обычно остается почти каждый 4-й мужчина», - отметили исследователи.

Накануне праздника жительницы Пензенской области приняли участие в опросе, проведенном телеграм-каналом PenzaInform, и рассказали, что подарят мужчинам.

27,5% пензячек признались, что не планируют никаких презентов, 10,5% решили накормить мужчин вкусным ужином, 9,1% опрошенных ответили, что вручат представителям сильного пола носки.

Большинство участниц опроса (33,5%) выбрали ответ «Другой вариант». Это подарки вне списка, включающего бритву, носки, парфюмерию или косметику, инструменты, гаджеты, праздничный ужин.