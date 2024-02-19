Пензячки ответили, что подарят мужчинам на 23 Февраля

Пензенские женщины приняли участие в опросе, проведенном телеграм-каналом PenzaInform, и рассказали, что подарят мужчинам на 23 Февраля.
Пензячкам предоставили на выбор 8 вариантов ответа: «Носки», «Бритва», «Парфюмерия/косметика», «Инструменты», «Гаджет», «Праздничный ужин», «Ничего» и «Другой вариант».
В комментариях можно было рассказать о своем подарке, если ни один из пунктов не подошел.
На 19:58 19 февраля в опросе приняли участие 1 045 женщин. Самыми непопулярными оказались бритвы и инструменты - за каждую из этих категорий проголосовали 2,9%. Гаджеты поднялись чуть выше: их выбрали 4,5%.
9,1% опрошенных ответили, что вручат представителям сильного пола носки, еще столько же горожанок подарят близким парфюмерию и косметику.
10,5% решили накормить мужчин вкусным ужином, а 27,5% не собираются ничего дарить. За «Другой вариант» проголосовали 33,5%.
В комментариях женщины поделились своими идеями.
«Дорогой алкоголь», «Уже подарила джойстик на ПС (Sony PlayStation. - Прим. ред.) взамен старого», «Мини-путешествие», - рассказали горожанки.
В опросе приняли участие и мужчины, которым были интересны ответы (для этого в голосовании создали отдельный пункт). В комментариях один из пензенцев высказался: «Кто дарит на 23 Февраля дрель - на 8 Марта получает сковородку».
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