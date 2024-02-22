В Заречном в школе № 220 будут ремонтировать сцену актового зала

22.02.2024 | 21:09

В Заречном в школе № 220 необходимо капитально отремонтировать сцену актового зала. Подрядчика определят с помощью электронного аукциона, объявленного 14 февраля. Его результаты должны быть подведены 26-го числа, указано на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 200 000 рублей, работы оплатит городской бюджет. Заказчиком выступает Управление капитального строительства г. Заречного.

Подрядчик должен приступить к работе, как только будет заключен контракт, а завершить ее - к 31 марта.

В Заречном неоднократно переносили срок открытия школы № 220 после ремонта. Он затянулся по нескольким причинам: из-за недобросовестного подрядчика, который нарушил технологию восстановления кровли (крыша протекла, работы отстали от графика на 2 месяца), поиска новых специалистов, порыва труб горячего водоснабжения в подвале. Изначально ремонт должен был закончиться к декабрю прошлого года.

На 2 февраля намечалась поставка новой мебели в школу: парт и стульев.