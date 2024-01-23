Капремонт школы № 220 в Заречном: брак, авария, подтопления

23.01.2024 | 21:01

В администрации Заречного подробно рассказали о причинах затянувшегося капремонта школы № 220, который изначально должен был окончиться к декабрю прошлого года.

Мэрия напомнила о недобросовестном подрядчике, прошедшем конкурсный отбор, но нарушившем технологию во время восстановления кровли.

«В результате сильных проливных дождей школа получила значительный ущерб в виде многочисленных протечек и подтоплений, допущено отставание от графика на два месяца», - уточнил представитель администрации на странице губернатора во «ВКонтакте» 23 января.

После такого глава региона поручил расторгнуть контракт и подключить нового подрядчика.

«В связи с этим работы были приостановлены более чем на два месяца. Новому подрядчику, кроме выполнения основных работ, пришлось устранять брак, допущенный предыдущим подрядчиком. Подрядчику установлен срок окончания работ на объекте - конец января 2024-го», - добавили в органе местного самоуправления.

В процессе ремонта случилась авария на старом трубопроводе горячего водоснабжения в подвале, из-за чего на стенах стал образовываться конденсат. Сети заменили, уровень влажности в помещениях пришел в норму, насекомых нет, заверили в мэрии.

На данный момент везде, кроме холла на первом этаже, смонтирована система отопления, ее наладка завершится до 25 января.

«После окончания строительных работ будет произведен окончательный монтаж сантехнического оборудования, наведен полный порядок, установлено оборудование для образовательного процесса. После приемки комиссией школа возобновит свою работу. Перед приемкой представители родительского комитета могут осмотреть школу и сообщить свои замечания», - заключили в администрации Заречного.