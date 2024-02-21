Вильфанд назвал прогноз о самом жарком лете в России чепухой

21.02.2024 | 08:15

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд считает предположение о самом жарком лете недостоверным.

Ранее «Известия» сообщили, что лето 2024 года станет самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений в стране. Уже в июне температура будет на семь градусов превышать климатическую норму.

Причиной таких погодных аномалий назвали природное явление Эль-Ниньо, связанное с аномальным повышением температуры поверхности воды в экваториальной части Тихого океана.

Однако Вильфанд опроверг эти прогнозы.

«Это чепуха. После таких прогнозов плечами пожимать, да и только. Вероятность этого события очень мала. Я думаю, это написал кто-то, кто не сильно знаком с научными исследованиями», - заявил Роман Вильфанд News.ru.

По его словам, научных методов для долгосрочного прогноза экстремальных событий не существует, и зимой нельзя с уверенностью определить, каким будет лето - сухим, влажным, дождливым, неустойчивым или необычайно жарким.