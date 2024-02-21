В Пензенской области из-за коронавируса стало больше тугоухих

21.02.2024 | 15:16

У врачей-оториноларингологов клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина в Пензе прибавилось работы. Все чаще к ним обращаются пациенты с тугоухостью.

Как объяснили в пресс-службе регионального минздрава, в последнее время в области увеличилось количество людей с такой патологией. Специалисты связывают это с осложнениями после коронавирусной инфекции.

«Кроме сенсоневральной тугоухости (потеря слуха, вызванная поражением звуковоспринимающего аппарата. - Прим. ред.) в практике встречаемся и с кондуктивной тугоухостью (нарушение слуха, при котором затруднено проведение звуковых волн по пути: наружное ухо - барабанная перепонка - слуховые косточки среднего уха - внутреннее ухо. - Прим. ред.) на фоне развития хронического отита», - отметили врачи.

Раньше таких пациентов направляли на лечение в Москву или делали травматичные операции. Теперь в больнице имени Захарьина появился хирургический операционный микроскоп, с помощью которого врачи оперируют, сохраняя и в некоторых случаях даже улучшая слух пациента, избавляя его от воспалительного процесса.

«Сегодня я могу с уверенностью сказать, что мы ставим на поток хирургический метод лечения острой сенсоневральной тугоухости, к которым относится транстимпанальнное введение (способ доставки медикаментозных средств в пораженную область через перфорацию в барабанной перепонке. – Прим. ред.) лекарственного препарата непосредственно в барабанную полость под эндоскопическим контролем», - объяснил главный оториноларинголог области Андрей Федин.

В больнице планируют подготовить еще одного лор-врача, чтобы расширить практику помощи пациентам с тугоухостью.