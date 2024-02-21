На ГПЗ на два дня изменится схема движения общественного транспорта

21.02.2024 | 11:36

На ГПЗ из-за перекрытия улицы Измайлова изменится схема движения общественного транспорта. Об этом сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Участок улицы Измайлова в районе стадиона «Восток», между Антонова и Ангарской, перекроют с 00:00 субботы, 24 февраля, почти на двое суток - до 23:00 25-го. В связи с этим общественный транспорт поедет другими путями.

Автобус № 82с по направлению из центра будет довозить пассажиров до остановки «Учебно-курсовой комбинат» на Измайлова, а затем отправляться назад.

Маршрутки № 9м и 9к с Измайлова станут поворачивать на Стрельбищенскую, через Луговую, Казанскую, Крымскую возвращаться на Измайлова и следовать на Антонова.

Тем же способом объезжать участок будут маршрутки № 93 и 99.

Перекрытие Измайлова связано с переустройством сетей водоснабжения. Это требуется для дальнейшего строительства транспортной развязки.