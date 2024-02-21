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Общество

На ГПЗ на два дня изменится схема движения общественного транспорта

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На ГПЗ из-за перекрытия улицы Измайлова изменится схема движения общественного транспорта. Об этом сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Участок улицы Измайлова в районе стадиона «Восток», между Антонова и Ангарской, перекроют с 00:00 субботы, 24 февраля, почти на двое суток - до 23:00 25-го. В связи с этим общественный транспорт поедет другими путями.

На ГПЗ на два дня изменится схема движения общественного транспорта

Автобус № 82с по направлению из центра будет довозить пассажиров до остановки «Учебно-курсовой комбинат» на Измайлова, а затем отправляться назад.

Маршрутки № 9м и 9к с Измайлова станут поворачивать на Стрельбищенскую, через Луговую, Казанскую, Крымскую возвращаться на Измайлова и следовать на Антонова.

Тем же способом объезжать участок будут маршрутки № 93 и 99.

Перекрытие Измайлова связано с переустройством сетей водоснабжения. Это требуется для дальнейшего строительства транспортной развязки.

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Источник — фото № 2 ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области»
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