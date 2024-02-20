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Общество

В Пензе на двое суток перекроют улицу Измайлова

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В Пензе с субботы, 24 февраля, почти на двое суток перекроют улицу Измайлова в районе стадиона «Восток», между Антонова и Ангарской.

Проехать по этому участку нельзя будет с 0:00. Откроют его к 23:00 25 февраля.

Как пояснили в мэрии, здесь в рамках строительства транспортной развязки нужно провести переустройство сетей водоснабжения.

Водителям предлагают 2 маршрута объезда: Крымская, Казанская, Стрельбищенская; Антонова, Нейтральная, Свободы, Транспортная, Кустанайская.

«Заниматься переустройством сетей водоснабжения подрядчик будет в субботу и воскресенье. Время выбрано с учетом того, что в выходные дни интенсивность движения транспортных потоков намного меньше. Это позволит снизить неудобства, связанные с перекрытием дороги по улице Измайлова», - добавили в мэрии.

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