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Общество

22 февраля в Пензенской области обещают небольшой снегопад

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В Пензенской области в ночь на четверг, 22 февраля, ожидается -6…-11 градусов, местами небольшой снег. Порывы южного ветра до 13 м/с.

Днем, по прогнозу Приволжского гидрометеоцентра, переменная облачность, возможен снегопад. Термометр покажет -4…-9 градусов. Направление и сила ветра сохранятся.

Вечером прогнозируется около -10, местами небольшой снег.

22 февраля, согласно приметам, зима начинает слабеть. В народе считалось, что чем холоднее этот и последующие шесть дней, тем теплее будет в марте.

Синоптики же обещают, что южный и юго-восточный ветра пригонят в Пензенскую область достаточно теплый воздух, поэтому температура будет довольно комфортной.

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