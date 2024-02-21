22 февраля в Пензенской области обещают небольшой снегопад

В Пензенской области в ночь на четверг, 22 февраля, ожидается -6…-11 градусов, местами небольшой снег. Порывы южного ветра до 13 м/с.
Днем, по прогнозу Приволжского гидрометеоцентра, переменная облачность, возможен снегопад. Термометр покажет -4…-9 градусов. Направление и сила ветра сохранятся.
Вечером прогнозируется около -10, местами небольшой снег.
22 февраля, согласно приметам, зима начинает слабеть. В народе считалось, что чем холоднее этот и последующие шесть дней, тем теплее будет в марте.
Синоптики же обещают, что южный и юго-восточный ветра пригонят в Пензенскую область достаточно теплый воздух, поэтому температура будет довольно комфортной.
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