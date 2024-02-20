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Общество

В Сурске открыли класс героя в память о погибшем 21-летнем земляке

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В средней школе Сурска в память о погибшем земляке, участнике спецоперации Евгении Головяшкине открыли класс героя. Об этом рассказал глава Городищенского района Павел Мигин в своем телеграм-канале.

Евгений родился в поселке Затон в июне 2000 года. В начальных классах он учился в местной школе, затем его перевели в сурскую. Юноша рос способным, активным, играл в волейбол, хорошо ладил со сверстниками и взрослыми, всегда был готов прийти на помощь.

В 20 лет Головяшкин закончил колледж, а в 21 год заключил контракт с войсковой частью в Ростовской области и стал наводчиком-оператором танка. С февраля 2022 года принимал участие в специальной военной операции на Украине, а в мае, не дожив до 22-летия, погиб от полученной травмы.

Евгения посмертно наградили орденом Мужества.

В Сурске открыли класс героя в память о погибшем 21-летнем земляке

Класс памяти открыли в торжественной обстановке. Пригласили родных и близких, школьников, волонтеров. Также присутствовали участник СВО и представители местной администрации.

В классе установили Парту Героя с биографией и заслугами земляка. За этим письменным столом будут сидеть лучшие ученики.

«Память о погибших - долг каждого живущего. Забыть прошлое – значит предать память о людях, которые отдали жизнь за честь Родины. Будем их помнить вечно!» - отметил Павел Мигин.

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Источник — фото из телеграм-канала Павла Мигина
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