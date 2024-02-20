В праздничные дни из Пензы в Саранск пустят дополнительные поезда

20.02.2024 | 17:18

Из Пензы в Саранск намерены пустить дополнительные поезда «Сурская стрела» в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

Об этом рассказали в министерстве цифрового развития, транспорта и связи региона.

22, 23, 24 и 25 февраля назначат поезд № 7239/7232 Саранск (отправление в 16:07) - Пенза (прибытие в 18:47, отправление в 18:59) - Кузнецк (прибытие в 20:39).

23, 24, 25, 26 февраля можно будет воспользоваться поездом № 7233/7238 Кузнецк (отправление в 6:43) - Пенза-I (прибытие в 8:23, отправление 8:35) - Саранск (прибытие в 11:21).

23, 24, 25 февраля пустят поезда № 7231/7230 Саранск (8:04) - Пенза-I (прибытие в 10:53, отправление в 11:05) - Кузнецк (прибытие в 12:45) и № 7247/7246 Кузнецк (отправление в 15:10) - Пенза-I (прибытие в 16:05, отправление в 17:02) - Саранск (прибытие в 19:54).