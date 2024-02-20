Сетевое издание|18+|Вторник|20 фев 2024|20:46
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-16oC
-15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-9oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В праздничные дни из Пензы в Саранск пустят дополнительные поезда

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Из Пензы в Саранск намерены пустить дополнительные поезда «Сурская стрела» в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

Об этом рассказали в министерстве цифрового развития, транспорта и связи региона.

22, 23, 24 и 25 февраля назначат поезд № 7239/7232 Саранск (отправление в 16:07) - Пенза (прибытие в 18:47, отправление в 18:59) - Кузнецк (прибытие в 20:39).

23, 24, 25, 26 февраля можно будет воспользоваться поездом № 7233/7238 Кузнецк (отправление в 6:43) - Пенза-I (прибытие в 8:23, отправление 8:35) - Саранск (прибытие в 11:21).

23, 24, 25 февраля пустят поезда № 7231/7230 Саранск (8:04) - Пенза-I (прибытие в 10:53, отправление в 11:05) - Кузнецк (прибытие в 12:45) и № 7247/7246 Кузнецк (отправление в 15:10) - Пенза-I (прибытие в 16:05, отправление в 17:02) - Саранск (прибытие в 19:54).

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте