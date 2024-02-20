Глава Кузнецка рассказал, что нужно для избавления от бродячих собак

20.02.2024 | 15:42

Тему безнадзорных собак в очередной раз поднял глава Кузнецка Сергей Златогорский в прямом эфире во вторник, 20 февраля.

«Вчера у меня была женщина с диктофоном, пыталась поймать меня на слове, что я дал команду всех поубивать и отравить. Я между молотом и наковальней нахожусь в плане того, что делать по этому направлению. А действовать я обязан по закону, предписывающему определенный алгоритм работы по отлову и приведению в порядок безнадзорных животных», - пояснил он.

По словам Златогорского, мэрия сначала заключила контракт с коммерческой организацией, но она не приступала к работе. Поэтому договор был расторгнут и заключен с МУП «Зеленый город».

«Они уже приступили к отлову и стерилизации собак. По закону собаки выпускаются на место, где были пойманы. Но я знаю, когда меченые бирками в ушах собаки становились источниками опасности. Но это законодательство, я ничего не могу сделать», - посетовал спикер.

Он добавил, что сейчас федеральное законодательство дает регионам право самим принимать решение о судьбе бродячих животных. Остается только ждать, когда оно будет принято на областном уровне.

«Мой личный опыт показывает: большинство собак, которые носятся по улицам города, - из частных домов, которые прибились или прикормлены у торговых организаций, у баз. Если каждый житель города будет ответственно относиться к содержанию своих животных, проблема процентов на девяносто будет исчерпана», - завершил он тему.