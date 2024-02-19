В Пензе к весне заготовят деревянные трапы и мешки с песком

19.02.2024 | 16:40

В Пензе готовятся к грядущему таянию снега. Учитывая его количество, ситуация может оказаться непростой.

Городское управление по делам ГОЧС сформировало перечень проблемных участков, подверженных локальным подтоплениям. Между ними распределили технические средства для своевременной откачки талых вод.

На совещании в мэрии в понедельник, 19 февраля, глава Пензы Александр Басенко дал управлению ЖКХ ряд поручений, касающихся профилактических мер. Во-первых, необходимо ускорить вывоз снега с проблемных участков и освободить проезды к гидротехническим сооружениям и запорным устройствам.

Во-вторых, как только позволят условия, следует прочистить ливневые решетки, водоотводные кюветы и проверить работоспособность переливных труб.

Районным администрациям предстоит заготовить деревянные трапы, по которым люди смогут попадать в дома, и мешки с песком для локализации подтоплений, сообщили в мэрии. Также проконтролируют наличие средств для работы в паводок у управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК.

«Нужно быть в полной готовности к любому сценарию, чтобы обеспечить безопасность жителей», - подытожил Александр Басенко.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области при неблагоприятных условиях затопление грозит нескольким районам: Нижнеломовскому, Сердобскому, Бессоновскому, Лунинскому, Каменскому, Малосердобинскому. Также риск существует в Пензе, Кузнецке и других муниципальных образованиях.