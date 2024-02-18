За полтора месяца камеры на дорогах «подвели» почти 40 000 водителей

18.02.2024 | 09:41

В Пензенской области действуют около 200 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, в их числе мобильные.

Как рассказали в региональном УГИБДД УМВД России, в текущем году с помощью этих комплексов оштрафовали более 37 000 водителей.

Ранее стало известно, что в 2024-м к перечню штрафов, которые можно выписать по камерам, планируют добавить еще один: за отсутствие действующего полиса ОСАГО.

Как пояснили в ГБУ Пензенской области «Безопасный регион», если водители будут ездить без нарушений, то по камерам отсутствие у них полиса отследить не смогут.

«Согласно имеющимся данным, планируется, что при вынесении постановлений по делам об административных правонарушениях, зафиксированных комплексами фотовидеофиксации нарушений, дополнительно будет выполнена проверка на наличие полиса ОСАГО через базу Российского союза автостраховщиков. Таким образом, в случае отсутствия действующего полиса ОСАГО вместе со штрафом за нарушение ПДД будет составлено постановление по делу об административном правонарушении в части отсутствия полиса ОСАГО», - сообщили в ГБУ.

Директор ГБУ «Безопасный регион» Алексей Тархов отметил, что на дорогах области будет расти количество комплексов фотовидеофиксации нарушений. Это необходимо для того, чтобы сократить количество ДТП и повысить культуру поведения автомобилистов, побудив их соблюдать правила.