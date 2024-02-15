Гололед и сугробы: депутаты думают, как повлиять на «Пензавтодор»

15.02.2024 | 16:54

В центре Пензы снег должен быть убран везде, ведь гостям города не объяснишь, что за территории отвечают разные организации, которые неодинаково справляются со своими обязанностями.

Такое мнение выразили депутаты гордумы на заседании постоянной комиссии в четверг, 15 февраля, заслушав отчет о работе главы администрации Ленинского района Натальи Шалдаевой.

«По улице Московской у меня вопрос. Мы ее сделали, приняли нормативную базу по обязанности убирать прилегающие территории. Верхняя часть улицы Московской - я там часто нахожусь, вижу, что единицы убирают: чистят снег и летом убирают. Все остальные игнорируют. В чем проблема? Какие механизмы надо настроить, чтобы улица по факту убиралась?» - поинтересовался заместитель председателя гордумы Иван Краснов.

Он добавил, что пензенцы жалуются и на проблемы с дворовыми территориями Московской.

«Сейчас там движение запретили. Не почищено во дворах, и все ездят по улице Московской, что вызывает негодование у тех, кто идет пешком», - отметил Краснов.

Наталья Шалдаева пояснила, что за уборку и борьбу с гололедом на основной части улицы отвечает МБУ «Пензавтодор». Прилегающие к ней дорожки должны чистить предприниматели. С ними проводят ежедневную работу.

«К сожалению, не у всех предпринимателей есть дворники. Что касается вывоза снега, который они отодвигают от своих объектов бизнеса, только 9 предпринимателей заключили договоры с «Пензавтодором» на вывоз снега. Остальных предпринимателей мы всех собирали, предлагали им эту услугу, но, к сожалению, у нас только 9. Это верхняя часть улицы Московской и два крупных торговых центра: «Пассаж» и «Высшая лига», - рассказала Шалдаева.

По ее словам, районная администрация воздействовать на коммерсантов не может, в ее полномочиях - лишь вынести предупреждение.

Народные избранники вспомнили и о гололеде в пешеходных зонах в конце ноября - начале декабря 2023-го и поинтересовались, почему сложилась такая ситуация.

«К сожалению, «Пензавтодор» не справлялся с объемом уборки тротуаров, особенно в тех местах, где была необходима именно ручная уборка. Там наблюдались сбои, и мы, наверное, их наблюдаем до сих пор: есть такие территории, которые находятся в ненадлежащем виде», - ответила глава администрации Ленинского района.

Депутат Юрий Зиновьев попросил Наталью Шалдаеву лучше контролировать уборку снега на проезжей части. По его словам, люди жалуются, что везде колейность, трактор проезжает с поднятым ковшом. Получается, что техника была, но дорога осталась нерасчищенной.

«Вы же деньги-то ему будете платить за это», - подчеркнул Зиновьев.

Шалдаева заверила, что сотрудники администрации приезжают и проверяют работу техники.

«Если где-то плохо почищено, мы их возвращаем. Прежде чем «Пензавтодор» проведет оплату, мы должны поставить свою визу: да, согласовано, работа выполнена. У нас есть сотрудники отдела благоустройства, которые закреплены кто за Райками, кто за Бугровкой. Почистили - и на следующий день они едут проверять», - объяснила Наталья Шалдаева.

Как подчеркнул Юрий Зиновьев, в работе «Пензавтодора» хочется разобраться, собрать факты, касающиеся плохой уборки снега, и составить докладную на имя главы города. Документ повлияет на решение о выплате МБУ премиальных.

Шалдаева ответила, что районная администрация ежедневно направляет в «Пензавтодор» информацию о местах, где с дорогами и тротуарами что-то не в порядке.

«В форме письма за моей подписью. Ответ тоже письменный. Он есть не всегда», - указала чиновница.

Депутаты попросили принести эти письма на сессию.

«Хочется, чтобы «Пензавтодор» работал. Мы все понимаем, что у них там народа не хватает и люди болеют. Техника-то есть, губернатор закупил нам. Давайте решать этот вопрос тогда», - резюмировал Зиновьев.