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Общество

Пензенцы будут получать справки от психиатра в комфортных условиях

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В корпусе № 7 областной психиатрической больницы, где проводят медицинское психиатрическое освидетельствование и оформляют справки и заключения, завершился ремонт.

Пензенцы будут получать справки от психиатра в комфортных условиях

Для посетителей и персонала созданы комфортные условия.

В коридорах заменили полы и плинтуса, обустроили тепло- и звукоизоляцию; в кабинетах и туалетах обновили стены, полы и потолки, заменили дверные блоки; также приобрели новую мебель и инвентарь, перечислили в минздраве.

Пензенцы будут получать справки от психиатра в комфортных условиях

«Здание имеет историческое значение для нашего региона, оно было построено в 1946 году, поэтому внешний облик строения не изменили, а лишь обновили», - сообщила главный врач больницы Светлана Митрошина.

В пензенской клинической больнице № 6 имени Г. А. Захарьина ремонт только начался: его проводят в отделениях нефрологии, неврологии, хирургии и травматологии. Запланированы грунтование, шпаклевка и покраска стен, замена потолочных покрытий и реставрация полов.

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Источник — фото 1, 3 - областного минздрава
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