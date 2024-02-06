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Общество

В нескольких отделениях пензенской больницы № 6 идет ремонт

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В пензенской клинической больнице № 6 имени Г. А. Захарьина начался ремонт.

Запланирована внутренняя отделка палат в отделениях нефрологии, неврологии, хирургии, травматологии. Кроме того, будут обновлены комната сестры-хозяйки и процедурные кабинеты.

В нескольких отделениях пензенской больницы № 6 идет ремонт

Текущий ремонт включает в себя грунтование, шпаклевку и покраску стен. Строители заменят потолочные покрытия и отреставрируют полы. Кроме того, будут заменены осветительные приборы, выключатели и розетки.

В нескольких отделениях пензенской больницы № 6 идет ремонт

Работы должны завершиться в течение месяца. Они выполняются собственными резервами - в больнице трудится штатная бригада маляров, а финансирование производится за счет средств лечебного учреждения.

«Уже к началу весны медучреждение порадует своих пациентов и персонал обновленными помещениями и чистотой», - пообещали в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

В январе пациенты больницы № 6 жаловались на холод и просили обеспечить палаты обогревателями. Представитель больницы признал, что в некоторых отделениях стационара температура действительно ниже положенной: отопительная система не справлялась со своими функциями из-за износа.

Он заверил, что решается вопрос о выделении денег на капитальный ремонт сетей тепло- и водоснабжения, проектная документация уже составлена. Однако потребуется время и деньги, чтобы решить проблему.

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Источник — фото областного минздрава
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