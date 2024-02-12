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Общество

Не все молоко в Пензенской области прошло проверку Роспотребнадзора

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В Пензенской области подвели итоги проверки качества молока и молочной продукции в 2023 году. О результатах в понедельник, 12 февраля, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты взяли на потребительском рынке 3 197 проб для исследования на соответствие требованиям по микробиологическим, санитарно-химическим, физико-химическим, паразитологическим, радиологическим и другим показателям.

126 проб проверку не прошли - продукция оказалась непригодной для употребления.

«По всем фактам обнаружения в обороте некачественной продукции управлением приняты меры, направленные на пресечение противоправных действий», - пояснили в Роспотребнадзоре.

Жителям региона посоветовали при покупке молока обращать внимание на условия реализации, срок годности и этикетку.

«Маркировка продукта должна содержать следующую информацию: наименование изготовителя, его юридический и фактический адрес, состав продукта, масса, дата изготовления, условия хранения, срок годности, условия хранения после вскрытия упаковки, пищевая ценность», - перечислили в управлении.

Не следует выбирать слишком дешевый товар, низкая цена может свидетельствовать о фальсификации. При приобретении просроченного продукта нужно отнести его обратно в магазин, продавец обязан заменить его или вернуть деньги.

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