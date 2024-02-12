Кузнечан сочли косвенно виновными в плохой уборке города от снега

12.02.2024 | 20:24

Глава Кузнецка Сергей Златогорский посчитал население косвенно виновным в плохой уборке города от снега и других проблемах. Свое мнение по этому поводу он высказал на совещании в местной администрации в понедельник, 12 февраля.

Все дело в отсутствии налоговой дисциплины. Так, Златогорский рассказал, что Кузнецк получил на благоустройство в первом квартале 2024 года всего 17 млн рублей.

«Для сравнения: есть Заречный, который покомпактнее, нет там ни частного сектора, ни Карпат - у них 40 млн, и то, говорят, мало, не хватает. Почему у нас 17? Потому что такие бюджетные возможности города. А почему они такие? Потому что столько мы собираем налогов.

Основной налог, на который живет город, это НДФЛ - налог на доходы физических лиц. Собираем, потом тихонечко делим на все наши заботы. Если передвигаем деньги с четвертого квартала на первый, потом их надо компенсировать. Чем? Ремонтами школ и детских садов, которые я планировал, заначивал», - пояснил глава города.

Он заявил, что почти две трети взрослого населения Кузнецка либо уплачивает налоги с минимальной заработной платы, либо не уплачивает совсем.

«Если идти по официальной статистике, две трети города питаются святым духом либо живут на 19 тысяч, что на самом деле далеко не так. НДФЛ - это 13 копеек с заработанного официально рубля, из которых 4 копейки - средства, на которые живет город. И если две трети города этого не платит, то и город через раз дышит, и поэтому снег не на что вывозить. А если теперь найдем, на что вывозить, то мне надо будет искать, каким образом замазывать дыры на крышах школ и на что там батареи поменять. Вот она где собака-то зарыта», - возмутился Сергей Златогорский.

По его мнению, многие проблемы могла бы решить элементарная налоговая дисциплина, тогда можно было бы втрое увеличить доходы по этой статье и получить на благоустройство не 17, а 50 миллионов на квартал.

«Это как раз то, что надо. И тогда не будет вопросов, почему снег не вывозят и так далее. Тогда бы тут автопоезда день и ночь ездили и вывозили бы. И свет всю ночь горел бы, а не в 12 гасились бы. Тогда бы можно было и общественный транспорт дотировать, чтобы он поровнее ходил, подольше и почаще.

Я лично знаю многих граждан, которые активно пишут жалобы, я попросил бы их проявлять активность еще и в уплате налогов. А то в написании активность есть, а в налогах нет», - заключил Златогорский.