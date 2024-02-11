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Общество

Мошенники придумали новую схему с опросом к выборам Президента

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Жители Пензенской области, которым предложили за 2 500 рублей ответить на вопросы, посвященные выборам Президента РФ, должны насторожиться.

Это новая мошенническая схема, а переход по указанной ссылке опасен.

Злоумышленники действуют от имени партии «Единая Россия». Жертвам обещают деньги за прохождение опроса, а для этого нужно скачать фейковое мобильное приложение с поддельного магазина. В программе замаскирован Android-троян, благодаря которому спишутся деньги со счета.

«Суть схемы такова: после прохождения опроса о предстоящих выборах жертвам предлагается ввести данные банковской карты для получения вознаграждения. Фишинговая страница, на которую переносит приложение, запрашивает доступ к СМС и контактам мобильного устройства пользователя. Так мошенники получают возможность без ведома жертвы получить СМС с кодом подтверждения банковского перевода», - пояснил эксперт изданию РБК.

Схема начала действовать в конце января. Специалисты подсчитали, что за два дня (29-е и 30-е число) на нее попались 33 человека. Злоумышленники похитили больше 292 000 рублей.

«Мошенники активно рекламируют ссылки на фейковый Google Play в мессенджерах и соцсетях. К рекламным сообщениям они прикрепляют поддельный скриншот из банковского сервиса с полученным вознаграждением», - предупредили эксперты.

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